Британський боксер Дерек Чісора 31-го жовтня зустрінеться з українцем Олександром Усиком. Чісора переконаний у своїй перемозі та називає себе найкращим боксером світу.

Чісора в інтерв'ю Sky Sports розповів, що надзвичайно мотивований на бій з Усиком. Дерек переконує, що ніщо з арсеналу Усика не зупинить його.

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Справа не в тому, як сильно я цього хочу. Ти знаєш, коли ти чогось дуже сильно хочеш, що ти для цього зробиш. Я пройду цього чувака. Що б у нього там не було, йому цього не вистачить, щоб мене зупинити. Побачите – це буде просто неймовірно!,

– заявив Дерек.

Чісора – найсильніший у хевівейті?

36-річний Дерек дозволив собі припустити, що він найкращий боксер суперважкої ваги. Дерек вважає, що він кращий за чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа та володаря титул WBC Тайсона Ф'юрі.

"Не думаю, що в хевівейті є хтось сильніший за мене на цей момент. Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі, Ділліан Уайт, Деонтей Уайлдер? Ніхто з них не сильніший за мене. Я сильніший, божевільніший і хочу цього більше", – сказав Дерек.

За словами Чісори, він не хоче після поєдинку з Усиком шкодувати, що йому щось не вдалося.

Я не бажаю себе підвести. Мова про мене – ні про кого іншого. Я хочу віддати все, що у мене є, щоб потім, озираючись назад, не сказати: "Ех, я повинен був виступити в цьому бою краще". Хочу, щоб мені не було про що шкодувати, коли я повішу рукавички на цвях. У цьому і полягає моя мотивація,

– зазначив Чісора.