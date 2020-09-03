Другий бій Олександра Усика в суперважкій вазі все ж відбудеться у 2020 році. Наступний суперник українця Дерек Чісора звернувся до Усика, назвавши дату поєдинку.

Чісора опублікував у своєму інстаграмі фотографію з промоутером Девідом Хеєм. Британець продовжує підготовку до бою з Усиком, повідомляє 24 канал.

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Дерек запитав Усика, чи готовий український боксер до бою у жовтні. Втім, Чісора не назвав точну дату двобою.

Усик – Чісора: що відомо про бій

Поєдинок мав відбутися 23 травня у Лондоні. Та через пандемію COVID-19 бій перенесли на невизначений термін.

Наразі відомо, що зустріч боксерів має пройти 31 жовтня. Втім, бій під загрозою зриву через заборону глядачам відвідати його.

Відсутність вболівальників може негативно вплинути на гонорари боксерів.

Таким чином, команди Усика та Чісори наразі вирішують, чи варто проводити бій без глядачів.