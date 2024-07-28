На глазах в Усика: 40-летний Чисора одержал яркую победу в битве с Джойсом – видеообзор боя

В субботу, 27 июля, в Лондоне на O2 Арене состоялся вечер бокса. Главным его событием стал бой между британскими ветеранами хевивейта Дереком Чисорой и Джо Джойсом.

Он не имел титульного статуса, поэтому оба боксера чувствовали себя достаточно раскованно и сумели развлечь британскую публику. В конце они устроили настоящую зарубу, которая привела зрителей в восторг, пишет 24 Канал.

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Яркий перформанс от ветеранов

В предпоследнем раунде 38-летний Джо Джойс оказался в нокдауне, но все же сумел продолжить бой. В финальной трехминутке он пытался достать уроженца Зимбабве, но тот выстоял.

В итоге, поединок продлился все регламентированные 10 раундов. По их результатам судьи единогласным решением отдали победу Дереку Чисоре – 97:92, 96:94, 96:94

Смотрите видеообзор боя Чисора – Джойс

. Это поражение стало третьим для Джо Джойса в последних четырех поединках. До этого он дважды неожиданно уступил Чжан Чжилею. 40-летний Дерек Чисора при этом одержал 35-ю победу в 48 боях.

Отметим, что этот зрелищный поединок посетил и украинец Александр Усик. Еще перед стартом битвы он зашел в раздевалку к Дереку Чисоре и пожелал ему успехов.

Усик встретился с Чисорой перед боем: смотрите видео

После победы они снова встретились и украинец попытался поднять настроение 40-летнему ветерану после тяжелого поединка.

Встреча Усика и Чисоры после боя британца: смотрите видео

Напомним, что Усик и Чисора пересекались на ринге в 2020 году. Тогда в изнурительном поединке победу одержал украинец. С тех пор они остаются друзьями и регулярно встречаются, когда Усик посещает Великобританию.