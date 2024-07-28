Він не мав титульного статусу, тож обидва боксери почувалися досить розкуто та зуміли розважити британську публіку. Наприкінці вони влаштували справжню зарубу, яка привела глядачів у захват, пише 24 Канал.

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Яскравий перформанс від ветеранів

У передостанньому раунді 38-річний Джо Джойс опинився у нокдауні, але все ж таки зумів продовжити бій. У фінальній трихвилинці він намагався дістати уродженця Зімбабве, але той вистояв.

У підсумку, поєдинок тривав усі регламентовані 10 раундів. За їх результатами судді одностайним рішенням віддали перемогу Дереку Чісорі – 97:92, 96:94, 96:94

Дивіться відеоогляд бою Чісора – Джойс

Довідка. Ця поразка стала третьою для Джо Джойса в останніх чотирьох поєдинках. До цього він двічі несподівано поступився Чжан Чжилею. 40-річний Дерек Чісора при цьому здобув 35-ту перемогу в 48 боях.

Зазначимо, що цей видовищний поєдинок відвідав і українець Олександр Усик. Ще перед стартом битви він зайшов у роздягальню до Дерека Чісори та побажав йому успіхів.

Усик зустрівся з Чісорою перед боєм: дивіться відео

Після перемоги вони знову зустрілися й українець спробував підняти настрій 40-річному ветерану після важкого поєдинку.

Зустріч Усика й Чісори після бою британця: дивіться відео

Нагадаємо, що Усик та Чісора перетиналися на ринзі у 2020 році. Тоді у виснажливому поєдинку перемогу здобув українець. З того часу вони залишаються друзями та регулярно зустрічаються, коли Усик відвідує Велику Британію.