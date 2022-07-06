"Бить его по локтям, бедрам": Чисора дал "грязный" совет Джошуа перед реваншем с Усиком
Источник:DAZN
Уже в августе 2022 года Энтони Джошуа попытается взять реванш у Александра Усика. Британский боксер Дерек Чисора дал совет своему земляку перед вторым поединком.
Чисора: В таком случае он будет двигаться меньше
38-летний британский боксер является одним из немногих, кто поддерживает Энтони Джошуа перед реваншем. Большинство боксерского сообщества уверены в победе Александра Усика.
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Чисора дал брутальный совет земляку, который не будет считать спортивным поведением. Дерек рассказал, что нужно для того, чтобы снизить подвижность Усика на ринге.
Ему нужно сильно избивать Усика. Александр всегда работает под разными углами и Джошуа должен разобраться с этим, чтобы остановить его передвижение. Есть только один способ помешать такому парню двигаться: бить его по локтям, бедрам и везде. В таком случае он будет двигаться меньше,
– сказал Чисора.
Интересно, что именно такой стиль бокса показывал Чисора в бою против украинца.
К слову. 31 октября 2021 года Дерек Чисора проиграл Александру Усику по судейским запискам.
Усик попытается защитить чемпионские пояса
- 20 августа Усик и Джошуа выйдут на ринг в Саудовской Аравии.
- Первая встреча между этими боксерами закончилась победой украинца по единогласному решению судей.
- Бойцы уже провели две дуэли взглядов и дали две пресс-конференции.
- Получилось промо боя, которое было снято в уличном стиле.
- Энтони готовится к реваншу под руководством нового наставника, отметившего соперника из Украины. Роберт Гарсия назвал Усика потрясающим боксером.
- Джошуа поддержал украинский народ и признался, что поддерживает нашу страну финансово. Произошло это после разговора с Владимиром Кличко.