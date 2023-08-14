Осталось немного: боксер, плевавший в лицо Кличку, анонсировал окончание карьеры

Совсем скоро бокс останется без одного из самых скандальных спортсменов хевивейта последних времен. Экс-чемпион Европы по версии EBU имеет четкий план по поводу завершения карьеры.

Известный британский тяжеловес Дерек Чисора (34-13, 23 КО) заявил, что планирует завершить карьеру. Спортсмен, который на протяжении карьеры выходил в ринг против Виталия Кличко и Александра Усика, а также плевал в лицо Владимиру Кличку, уже знает, когда это произойдет.

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Осталось 3 боя до пенсии

Эпатажный 39-летний боксер хочет уйти из бокса красиво. Британец проведет юбилейный матч, который станет для него последним.

Я честен с вами. У меня еще 3 поединка, а потом я уйду. Я хочу, чтобы в моем списке было 50 боев. Это нормально? Я буду делать то, что хочу, знаете почему? Потому что я воин,

– сказал Чисора.

Напомним, что свой 47-й бой британец провел 12 августа. Дерек победил Джеральда Вашингтона единодушным решением судей в андеркарде поединка Джоушуа против Хелениуса.

Чисора поразил при этом всех своим внешним видом. Боксер вышел в ринг весь в розовом придерживаясь мирового тренде после выхода фильма "Барби". На амуниции Дерека была надпись на спине "Отец девочки", а на бой он настраивался в раздевалке, танцуя и поя вместе со своей дочерью.

Смотрите милое видео Дерека Чисоры со своей дочерью

Скандалы Дерека Чисоры

Британский боксер дважды боксировал с украинскими боксерами. Оба боя против Александра Усика и Виталия Кличка он проиграл, однако провел с ними все 12 раундов. Был скандал с братьями Кличко – старшему дал пощечину на взвешивании, а перед боем с ним плюнул в лицо младшему. Угрожал пристрелить Дэвида Хэя, за что ему грозило заключение, однако после разговоров с полицией его отпустили. В ноябре 2010-го Чисору приговорили к 12 неделям тюремного заключения с отсрочкой на два года. Также он отрабатывал 150 часов общественных работ. Такое решение принял суд из-за нападение Дерека на свою подругу из-за найденных в ее телефоне сообщений от неизвестного мужчины.