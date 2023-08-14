Відомий британський важковаговик Дерек Чісора (34-13, 23 КО) заявив, що планує завершити кар'єру. Спортсмен, який протягом кар'єри виходив у ринг проти Віталія Кличка та Олександра Усика, а також плював в обличчя Володимира Кличка, уже знає, коли це станеться.

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Залишилося 3 бої до пенсії

Епатажний 39-річний боксер хоче піти з боксу красиво. Британець проведе ювілейний матч, який і стане для нього останнім.

Я чесний з вами. У мене ще 3 поєдинки, а потім я піду. Я хочу, щоб у моєму списку було 50 боїв. Це нормально? Я робитиму те, що захочу, знаєте чому? Тому що я воїн,

– сказав Чісора.

Нагадаємо, що свій 47-й бій британець провів 12 серпня. Дерек переміг Джеральда Вашингтона одностайним рішенням суддів в андеркарді поєдинку Джоушуа проти Хеленіуса.

Чісора вразив при цьому усіх своїм зовнішнім виглядом. Боксер вийшов у ринг весь в рожевому притримуючись світового тренду після виходу фільму "Барбі". На амуніції Дерека був напис на спині "Батько дівчинки", а на бій він налаштовувався в роздягальні, танцюючи та співаючи разом зі своєю донькою.

Дивіться миле відео Дерека Чісори зі своєю донькою

Скандали Дерека Чісори

Британський боксер двічі боксував з українськими боксерами. Обидва бої проти Олександра Усика та Віталія Кличка він програв, проте провів з ними усі 12 раундів. Мав скандал із братами Кличками – старшому дав ляпаса на зважуванні, а перед боєм з ним плюнув в обличчя молодшому. Погрожував пристрелити Девіда Хея, за що йому загрожувало ув'язнення, проте після розмов з поліцією його відпустили. У листопаді 2010-го Чісору засудили до 12 тижнів тюремного ув'язнення з відстрочкою на два роки. Також він відпрацьовував 150 годин громадських робіт. Таке рішення прийняв суд через напад Дерека на свою подругу через знайдені в її телефоні повідомлення від невідомого чоловіка.