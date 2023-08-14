Відомий британський важковаговик Дерек Чісора (34-13, 23 КО) заявив, що планує завершити кар'єру. Спортсмен, який протягом кар'єри виходив у ринг проти Віталія Кличка та Олександра Усика, а також плював в обличчя Володимира Кличка, уже знає, коли це станеться.
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Залишилося 3 бої до пенсії
Епатажний 39-річний боксер хоче піти з боксу красиво. Британець проведе ювілейний матч, який і стане для нього останнім.
Я чесний з вами. У мене ще 3 поєдинки, а потім я піду. Я хочу, щоб у моєму списку було 50 боїв. Це нормально? Я робитиму те, що захочу, знаєте чому? Тому що я воїн,
– сказав Чісора.
Нагадаємо, що свій 47-й бій британець провів 12 серпня. Дерек переміг Джеральда Вашингтона одностайним рішенням суддів в андеркарді поєдинку Джоушуа проти Хеленіуса.
Чісора вразив при цьому усіх своїм зовнішнім виглядом. Боксер вийшов у ринг весь в рожевому притримуючись світового тренду після виходу фільму "Барбі". На амуніції Дерека був напис на спині "Батько дівчинки", а на бій він налаштовувався в роздягальні, танцюючи та співаючи разом зі своєю донькою.
Дивіться миле відео Дерека Чісори зі своєю донькою