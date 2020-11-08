Боєць змішаних єдиноборств Ігнасіо Бахамондес святкував перемогу над американцем Едсоном Гомесом. Перемога дозволила чилійцю отримати омріяний контракт від UFC.

Турнір Contender Series 2020, який відбувся в Лас-Вегасі запам'ятався ефектною перемогою бійця з Чилі. Вже з першого раунду над октагоном "літала" шалена напруга, пише 24 канал.

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Смертельний нокаут

Ключовим став вже другий раунд. Коли чилієць потужним ударом, який не так часто використовують бійці, ногою у підборіддя "виключив" суперника з США. Суддя відразу зупинив поєдинок та намагався привести до тями американця.

Ця перемога Бахамондесу принесла контракт з UFC – головний промоушен змішаних єдиноборств. Також його нокаут буде одним із претендентів на найкращий у 2020 році.

Він завдав лише 2-ї поразки для 29-річного Гомеса, у якого в активі ще є 6 перемог.

Хто такий Ігнасіо Бахамондес? Чилійський боєць, який розпочав свою кар'єру у 2016 році. Брав участь у турнірах таких промоушен: LFA, Titan FC, DWTNCS. Звитяга чилійця стала для нього 11-ю при 3-х поразках.