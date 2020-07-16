Украинский защитник Дмитрий Чигринский получил травму во второй части встречи с ПАОКом. Матч завершился с "сухим" счетом.

В 35 туре чемпионата Греции АЕК Чигринского сыграл в безголевую ничью с ПАОКом, пишет 24 канал.

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Травма украинца

Украинский защитник начал игру в стартовом составе, но в начале второго тайма получил повреждение и вынужден был покинуть поле.

Этот матч стал 25-м по команде в сезоне. Это позволяет активировать опцию автоматического продления контракта с клубом. Сейчас стороны ведут переговоры о продолжении сотрудничества еще на два года.

В этом сезоне 33-летний футболист забил 3 гола в 25 матчах.

В последнем туре команда Чигринского сыграет с "Олимпиакосом", который досрочно стал чемпионом Греции. Для путевки в Лигу чемпионов АЕК нужна только победа и надеяться на поражение ПАОКа от "Ариса". Для второго места команде из Салоник достаточно сыграть даже вничью.

После ничейного матча ПАОК сохранил над АЕКом в три пункта.