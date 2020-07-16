Чигринский травмировался в матче за путевку в Лигу чемпионов
Украинский защитник Дмитрий Чигринский получил травму во второй части встречи с ПАОКом. Матч завершился с "сухим" счетом.
В 35 туре чемпионата Греции АЕК Чигринского сыграл в безголевую ничью с ПАОКом, пишет 24 канал.
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Травма украинца
Украинский защитник начал игру в стартовом составе, но в начале второго тайма получил повреждение и вынужден был покинуть поле.
Этот матч стал 25-м по команде в сезоне. Это позволяет активировать опцию автоматического продления контракта с клубом. Сейчас стороны ведут переговоры о продолжении сотрудничества еще на два года.
В этом сезоне 33-летний футболист забил 3 гола в 25 матчах.
В последнем туре команда Чигринского сыграет с "Олимпиакосом", который досрочно стал чемпионом Греции. Для путевки в Лигу чемпионов АЕК нужна только победа и надеяться на поражение ПАОКа от "Ариса". Для второго места команде из Салоник достаточно сыграть даже вничью.
После ничейного матча ПАОК сохранил над АЕКом в три пункта.
- В 2016 году подписал двухлетний контракт с греческим "АЕК" с возможностью продления на один сезон. Дебютировал за новую команду в июне в поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы против французского "Сент-Этьена" и помог удержать ничью 0:0.
- В марте этого же года продлил контракт с АЕКом до лета 2020 года с возможностью пролонгации еще на один год. Чигринский помог команде одержать первый за 24 года – титул чемпиона Греции.