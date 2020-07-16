Український захисник Дмитро Чигринський отримав травму у другій частині зустрічі з ПАОКом. Матч завершився із "сухим" рахунком.

У 35 турі чемпіонату Греції АЕК Чигринського зіграв у безгольову нічию із ПАОКом, пише 24 канал.

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Травма українця

Український захисник розпочав гру в стартовому складі, але на початку другого тайму отримав пошкодження та змушений був покинути поле.

Цей матч став 25-м за команду у сезоні. Це дозволяє активувати опцію автоматичного продовження контракту з клубом. Зараз сторони ведуть переговори про продовження співпраці ще на два роки.

У цьому сезоні 33-річний футболіст забив 3 голи в 25 матчах.

В останньому турі команда Чигринського зіграє з "Олімпіакосом", який достроково став чемпіоном Греції. Для путівки в Лігу чемпіонів АЕКу потрібна лише перемога та сподіватися на поразку ПАОКа від "Аріса". Для другого місця команді з Салонік достатньо зіграти навіть у нічию.

Після нічийного матчу ПАОК зберіг над АЕКом у три пункти.