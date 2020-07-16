Чигринський травмувався у матчі за путівку в Лігу чемпіонів
Український захисник Дмитро Чигринський отримав травму у другій частині зустрічі з ПАОКом. Матч завершився із "сухим" рахунком.
У 35 турі чемпіонату Греції АЕК Чигринського зіграв у безгольову нічию із ПАОКом, пише 24 канал.
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Травма українця
Український захисник розпочав гру в стартовому складі, але на початку другого тайму отримав пошкодження та змушений був покинути поле.
Цей матч став 25-м за команду у сезоні. Це дозволяє активувати опцію автоматичного продовження контракту з клубом. Зараз сторони ведуть переговори про продовження співпраці ще на два роки.
У цьому сезоні 33-річний футболіст забив 3 голи в 25 матчах.
В останньому турі команда Чигринського зіграє з "Олімпіакосом", який достроково став чемпіоном Греції. Для путівки в Лігу чемпіонів АЕКу потрібна лише перемога та сподіватися на поразку ПАОКа від "Аріса". Для другого місця команді з Салонік достатньо зіграти навіть у нічию.
Після нічийного матчу ПАОК зберіг над АЕКом у три пункти.
- У 2016 році підписав дворічний контракт із грецьким "АЕКом" із можливістю продовження на один сезон. Дебютував за нову команду у липня у поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти французького "Сент-Етьєна" і допоміг втримати нічию 0:0.
- У березні цього ж року продовжив контракт з АЕКом до літа 2020 року з можливістю пролонгації ще на один рік. Чигринський допоміг команді здобути перший за 24 роки – титул чемпіона Греції.