Український захисник Дмитро Чигринський відкрив рахунок та допоміг АЕКу здобути впевнену перемогу. Українець перетворюється у справжнього лідера команди, цей гол став третім для нього у цьому сезоні.

У рамках 34 туру чемпіонату Греції АЕК українця Чигринського на виїзді зіграв з "Панатінаікосом", пише 24 канал.

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Лідер клубу

Чигринський розпочав матч зі стартових хвилин. Український захисник відкрив рахунок вже на восьмій хвилині. Цей гол став третім у сезоні для українця.

Незабаром за вісім хвилин рівновагу відновив Дімітріос Курбеліс.

Наприкінці першого тайму гостям все-таки вдалось закінчити першу 45-хвилинку лідером на табло, команду вивів вперед Нелсон Олівейра.

Здавалось, що матч закінчиться із таким рахунком, але Верде думав інакше. У компенсований час другого тайму він вдало реалізував пенальті – 1:3.

Ця перемога АЕКа стала четвертою поспіль у чемпіонаті Греції.

АЕК, набравши 68 очок, посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Греції. "Панатінаїкос" (52) та розташовується на 4 місці. Лідирує "Олімпіакос" із 86 пунктами.

Огляд матчу Панатінаїкос – АЕК