Чигринський перетворюється у форварда та допомагає АЕКу здобути впевнену перемогу: відео
Український захисник Дмитро Чигринський відкрив рахунок та допоміг АЕКу здобути впевнену перемогу. Українець перетворюється у справжнього лідера команди, цей гол став третім для нього у цьому сезоні.
У рамках 34 туру чемпіонату Греції АЕК українця Чигринського на виїзді зіграв з "Панатінаікосом", пише 24 канал.
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Лідер клубу
Чигринський розпочав матч зі стартових хвилин. Український захисник відкрив рахунок вже на восьмій хвилині. Цей гол став третім у сезоні для українця.
Незабаром за вісім хвилин рівновагу відновив Дімітріос Курбеліс.
Наприкінці першого тайму гостям все-таки вдалось закінчити першу 45-хвилинку лідером на табло, команду вивів вперед Нелсон Олівейра.
Здавалось, що матч закінчиться із таким рахунком, але Верде думав інакше. У компенсований час другого тайму він вдало реалізував пенальті – 1:3.
Ця перемога АЕКа стала четвертою поспіль у чемпіонаті Греції.
АЕК, набравши 68 очок, посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Греції. "Панатінаїкос" (52) та розташовується на 4 місці. Лідирує "Олімпіакос" із 86 пунктами.
Огляд матчу Панатінаїкос – АЕК
- У 2016 році підписав дворічний контракт із грецьким "АЕКом" із можливістю продовження на один сезон. Дебютував за нову команду у липня у поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти французького "Сент-Етьєна" і допоміг втримати нічию 0:0.
- У березні цього ж року продовжив контракт з АЕКом до літа 2020 року з можливістю пролонгації ще на один рік. Чигринський допоміг команді здобути перший за 24 роки – титул чемпіона Греції.