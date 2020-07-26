Украинский защитник Дмитрий Чигринский может сменить Грецию на Румынию. В услугах лидера АЕК серьезно заинтересован президент "Стяау".

Украинский центрбек стал личным выбором президента клуба Джиджи Бекали, сообщает Sdna.

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Чигринский у "Стяуа"?

Клуб из Бухареста после потери шансов на чемпионство принял решение усилиться опытным футболистом.

Официально греческий клуб не сообщил о продлении контракта с украинцем.

Ранее СМИ сообщали, что Чигринский согласовал годовое продление контракта с клубом из Афин. Столичный клуб намерен предложить игроку новое соглашение на 2 года, но с уменьшенной заработной платой.

В новом сезоне, если украинец останется в АЕК, то сыграет в Лиге Европы.

Достижения "Стяуа"

Команда из столицы является самой успешной за всю историю румынского футбола.

В 1986 году "Стяуа" впервые выиграл Кубок европейских чемпионов, и стал первым клубом Восточной Европы завоевавшим этот трофей.

В том же году команда выиграла матч за Суперкубок УЕФА у киевского "Динамо".

Также клуб является сильнейшим в национальном чемпионате: "Стяуа" завоевала 26 трофеев регулярного первенства, 22 Кубка Румынии и 6 Суперкубков Румынии.

Чигринского в АЕК

В 2016 году подписал двухлетний контракт с греческим "АЕКом" с возможностью продления на один сезон. Дебютировал за новую команду в июле в поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы против французского "Сент-Этьена" и помог удержать ничью 0:0.

В марте этого же года продлил контракт с АЕК до лета 2020 года с возможностью пролонгации еще на один год. Чигринский помог команде завоевать первый за 24 года – титул чемпиона Греции.

В этом сезоне 33-летний футболист забил 3 гола в 25 матчах.