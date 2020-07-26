Чигринський може поповнити склад володаря трофею Ліги чемпіонів
Український захисник Дмитро Чигринський може змінити Грецію на Румунію. У послугах лідера АЕКу серйозно зацікавлений президент "Стяау".
Український центрбек став особистим вибором президента клубу Джіджі Бекалі, повідомляє Sdna.
До теми: Чигринський продовжив контракт з АЕКом – ЗМІ
Чигринський у "Стяуа"?
Клуб з Бухареста після втрати шансів на чемпіонство прийняв рішення підсилитися досвідченим футболістом.
Офіційно грецький клуб не повідомив про продовження контракту з українцем.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Чигринський погодив річне продовження контракту з клубом з Афін. Столичний клуб мав намір запропонувати гравцеві нову угоду на 2 роки, але зі зменшеною заробітною платою.
У новому сезоні, якщо українець залишиться у АЕКу, то зіграє в Лізі Європи.
Досягнення "Стяуа"
- Команди зі столиці є найуспішнішою за всю історію румунського футболу.
- У 1986 році "Стяуа" вперше виграв Кубок європейських чемпіонів, і став першим клубом Східної Європи, який завоював цей трофей.
- У тому ж році команда виграла матч за Суперкубок УЄФА у київського "Динамо".
- Також клуб є найсильнішим і в національному чемпіонаті: "Стяуа" має 26 трофеїв регулярної першості, 22 Кубка Румунії та 6 Суперкубків Румунії.
Чигринського в АЕКу
У 2016 році підписав дворічний контракт із грецьким "АЕКом" із можливістю продовження на один сезон. Дебютував за нову команду у липня у поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти французького "Сент-Етьєна" і допоміг втримати нічию 0:0.
У березні цього ж року продовжив контракт з АЕКом до літа 2020 року з можливістю пролонгації ще на один рік. Чигринський допоміг команді здобути перший за 24 роки – титул чемпіона Греції.
У цьому сезоні 33-річний футболіст забив 3 голи в 25 матчах.