Український захисник Дмитро Чигринський може змінити Грецію на Румунію. У послугах лідера АЕКу серйозно зацікавлений президент "Стяау".

Український центрбек став особистим вибором президента клубу Джіджі Бекалі, повідомляє Sdna.

До теми: Чигринський продовжив контракт з АЕКом – ЗМІ

Чигринський у "Стяуа"?

Клуб з Бухареста після втрати шансів на чемпіонство прийняв рішення підсилитися досвідченим футболістом.

Офіційно грецький клуб не повідомив про продовження контракту з українцем.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Чигринський погодив річне продовження контракту з клубом з Афін. Столичний клуб мав намір запропонувати гравцеві нову угоду на 2 роки, але зі зменшеною заробітною платою.

У новому сезоні, якщо українець залишиться у АЕКу, то зіграє в Лізі Європи.

Досягнення "Стяуа"

Команди зі столиці є найуспішнішою за всю історію румунського футболу.

У 1986 році "Стяуа" вперше виграв Кубок європейських чемпіонів, і став першим клубом Східної Європи, який завоював цей трофей.

У тому ж році команда виграла матч за Суперкубок УЄФА у київського "Динамо".

Також клуб є найсильнішим і в національному чемпіонаті: "Стяуа" має 26 трофеїв регулярної першості, 22 Кубка Румунії та 6 Суперкубків Румунії.

Чигринського в АЕКу

У 2016 році підписав дворічний контракт із грецьким "АЕКом" із можливістю продовження на один сезон. Дебютував за нову команду у липня у поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти французького "Сент-Етьєна" і допоміг втримати нічию 0:0.

У березні цього ж року продовжив контракт з АЕКом до літа 2020 року з можливістю пролонгації ще на один рік. Чигринський допоміг команді здобути перший за 24 роки – титул чемпіона Греції.

У цьому сезоні 33-річний футболіст забив 3 голи в 25 матчах.