Четыре украинца вошли в топ-50 лучших футболистов мира младше 21 года

Четыре украинских футболиста включены в рейтинг лучших футболистов мира моложе 21 года по итогам 2021-го по версии Foot Mercato.

Украинцы среди лучших

Больше всего баллов (11) набрал Анатолий Трубин из Шахтера, который в этом рейтинге занял второе место среди вратарей, уступив лишь голкиперу Лидса Илану Мелье (13 баллов). Также в списке лучших киперов есть и Руслан Нещерет из Динамо (1 балл).

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Центральный защитник киевлян Илья Забарный набрал два балла (4 место в списке). Среди игроков атаки есть вингер Шахтера Михаил Мудрик (1 балл).

Также в рейтинге присутствует "Горняк" Тете (2 балла).

Забарный и Трубин вошли в топ-3 лучших футболистов мира