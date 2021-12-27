Українці серед найкращих
Найбільше балів (11) набрав Анатолій Трубін із Шахтаря, який у цьому рейтингу посів друге місце серед воротарів, поступившись лише голкіперові Лідса Ілану Мельє (13 балів). Також у списку найкращих кіперів є і Руслан Нещерет із Динамо (1 бал).
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Центральний захисник киян Ілля Забарний набрав два бали (4 місце у списку). Серед гравців атаки є вінгер Шахтаря Михайло Мудрик (1 бал).
Також у рейтингу присутній "гірник" Тете (2 бали).
Забарний та Трубін увійшли у топ-3 найкращих футболістів світу
- Відомий статистичний портал CIES представив звіт з ігрових хвилин молодих гравців у 2021 році. Відповідно до цього, найсильніший чемпіонат – Ла Ліга. На 11-му місці УПЛ.
- Захисник Динамо та збірної України Ілля Забарний посів 2 місце серед польових футболістів, які народилися 2002-го. Його коефіцієнт склав 78,7 балів при 4736 зіграних хвилинах. У лідера – хавбека Аякса Раяна Гравенберха – 80,21 бала при 4 365 хвилинах на полі.
- Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін – другий серед воротарів, народжених 2001-го. Його коефіцієнт – 56,1 при 3330 зіграних хвилинах. Лідер Ерсін Дестаноглу з Бешикташа, у нього 64,5 балів при 3 780 хвилинах.