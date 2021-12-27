Українці серед найкращих

Найбільше балів (11) набрав Анатолій Трубін із Шахтаря, який у цьому рейтингу посів друге місце серед воротарів, поступившись лише голкіперові Лідса Ілану Мельє (13 балів). Також у списку найкращих кіперів є і Руслан Нещерет із Динамо (1 бал).

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Центральний захисник киян Ілля Забарний набрав два бали (4 місце у списку). Серед гравців атаки є вінгер Шахтаря Михайло Мудрик (1 бал).

Також у рейтингу присутній "гірник" Тете (2 бали).

Забарний та Трубін увійшли у топ-3 найкращих футболістів світу