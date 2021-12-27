Украинцы среди лучших
Больше всего баллов (11) набрал Анатолий Трубин из Шахтера, который в этом рейтинге занял второе место среди вратарей, уступив лишь голкиперу Лидса Илану Мелье (13 баллов). Также в списке лучших киперов есть и Руслан Нещерет из Динамо (1 балл).
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Центральный защитник киевлян Илья Забарный набрал два балла (4 место в списке). Среди игроков атаки есть вингер Шахтера Михаил Мудрик (1 балл).
Также в рейтинге присутствует "Горняк" Тете (2 балла).
Забарный и Трубин вошли в топ-3 лучших футболистов мира
- Известный статистический портал CIES представил отчет по игровым минутам молодых игроков в 2021 году. В соответствии с этим, сильнейший чемпионат – Ла Лига. На 11-м месте УПЛ.
- Защитник Динамо и сборной Украины Илья Забарный занял 2 место среди полевых футболистов, родившихся в 2002-м. Его коэффициент составил 78,7 баллов при 4736 сыгранных минутах. У лидера – хавбека Аякса Райана Гравенберха – 80,21 балла при 4 365 минутах на поле.
- Голкипер Шахтера Анатолий Трубин – второй среди вратарей, рожденных в 2001-м. Его коэффициент – 56,1 при 3330 сыгранных минутах. Лидер Эрсин Дестаноглу из Бешикташа, у него 64,5 баллов при 3 780 минутах.