Четыре клуба уже гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
4 ноября 2021 , 07:27Читати новину українською
Источник:24 канал
Определились первые команды, которые гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Они выиграли все четыре матча в своих квартетах.
Первыми место в 18 финала ЛЧ себе обеспечили Бавария и Ювентус, которые свои матчи сыграли 2 ноября. Обе команды выиграли все четыре матча в группах, которые провели.
3 ноября к ним присоединились еще два клуба – это Ливерпуль и Аякс, которые тоже выиграли по четыре матча.
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Зато из Лиги чемпионов точно вылетели Мальме (четыре поражения) и РБ Лейпциг. Немецкая команда хоть и спаслась от поражения в матче с ПСЖ благодаря пенальти на последней минуте, но потеряла любые шансы на 18 финала Лиги чемпионов.