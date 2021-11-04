Первыми место в 18 финала ЛЧ себе обеспечили Бавария и Ювентус, которые свои матчи сыграли 2 ноября. Обе команды выиграли все четыре матча в группах, которые провели.

3 ноября к ним присоединились еще два клуба – это Ливерпуль и Аякс, которые тоже выиграли по четыре матча.

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Зато из Лиги чемпионов точно вылетели Мальме (четыре поражения) и РБ Лейпциг. Немецкая команда хоть и спаслась от поражения в матче с ПСЖ благодаря пенальти на последней минуте, но потеряла любые шансы на 18 финала Лиги чемпионов.