Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола. На счету португальского нападающего 760 голов. Забивал он и в ворота украинских команд.

В еврокубках Роналду забил 137 голов. Больше всего – в ворота Ювентуса, за который он выступает с 2018 года – 10. Забил он их за семь матчей, играя против туринцев. Дважды – в финале лиги чемпионов 2017 года.

Напомним Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

Еще по 9 голов от него пропустили нидерландский Аякс и немецкая Бавария.

Наиболее неуступчивой оказалась португальская Бенфика. Против этой команды он играл четыре раза (338 минут), но ни разу так и не сумел забить.

Страдали от Роналду и украинские клубы – Динамо и Шахтер. Первые пропустили от него четыре раза. "Горняков" он огорчал пять раз.

Динамо – Манчестер Юнайтед 2:4. 23 октября 2007 года

Гол: Ринкон, 34, Бангура, 78 – Фердинанд, 10, Руни, 18, Роналду, 41, 68 (пен.)

Манчестер Юнайтед – Динамо 4:0. 7 ноября 2007 года

Голы: Пике, 31, Тевес, 38, Руни, 76, Роналду, 87

Реал – Шахтер 4:0. 15 сентября 2015 года

Голы: Бензема, 30, Роналду, 55 (пен.), 63 (пен.), 81

Шахтер – Реал 3:4. 25 ноября 2015 года

Голы: Тейшейра, 77 (пен.), 88, Дентиньо, 83 – Роналду, 18, 70, Модрич, 50, Карвахаль, 52

Ювентус – Динамо 3:0. 2 декабря 2020 года

Голы: Кьеза, 21, Роналду, 57, Мората, 66

Стоит добавить, что гол в ворота Динамо за Ювентус стал юбилейный для Роналду – 750. Хотя было подозрение, что забил он гол из положения вне игры. Но повтор, который бы подтвердил или опроверг эти слова, так и не показали во время трансляции.



Роналду забил 760 голов за карьеру / Илюстрация 24 канала

Отметим, что три из девяти голов в этих матчах Роналду забил с пенальти. И именно с пенальти он забил свой единственный гол в ворота сборной Украины. Это было в Киеве 14 октября 2019 года. Сборная Украины принимала Португалию в отборе на Евро-2020. И победила 2:1.