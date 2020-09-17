Ровно четыре года назад, 17-го сентября 2016 года, непобедимый украинский боксер Александр Усик впервые стал чемпионом мира по боксу. Усик выиграл титул WBO в первом тяжелом весе.

Усик в Гданьске победил польского боксера Кшиштофа Гловацкого, который тогда удерживал титул WBO. Об этом сообщает 24 канал.

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Польский боксер в течение поединка пытался оказать давление на претендента. Усик работал на контратаках и старался не ввязываться в "рубку".

Поляк увеличивал темп боя от раунда к раунду, но поймать и замкнуть соперника у канатов не получалось. Украинский спортсмен хорошо встречал оппонента джебом, а от атак чемпиона шел на ногах.

В целом, Усик был заметно быстрее и точнее. Поединок длился все 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу Александру. Официальный счет: 119:109 и дважды 117:111.

Усик побил рекорд Холифилда

Усик побил рекорд американца Эвандера Холифилда, став чемпионом мира в 1-м тяжелом весе в 10-м поединке на профессиональном ринге.

Холифилд стал чемпионом в 1986 году в своем 12-м поединке.

Усик – Гловацкий видео боя

Усик в своем инстаграме вспомнил о бое. Украинский боксер заявил, что чувствовал поддержку болельщиков каждой клеточкой своего тела.

"И хотя бой проходил в Гданьске, я каждой клеточкой чувствовал поддержку нашего народа. Огромная благодарность всем, я это всегда буду помнить. Мир любит сильных", – написал Усик.