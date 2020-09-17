Рівно чотири роки тому, 17-го вересня 2016 року, непереможний український боксер Олександр Усик вперше став чемпіоном світу з боксу. Усик виграв титул WBO у першій важкій вазі.

Усик у Гданську переміг польського боксера Кшиштофа Гловацького, який тоді утримував титул WBO. Про це повідомляє 24 канал.

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Польський боксер протягом поєдинку намагався чинити тиск на претендента. Усик працював на контратаках і намагався не вплутуватися у "рубку".

Поляк збільшував темп бою від раунду до раунду, але зловити і замкнути суперника біля канатів не виходило. Український спортсмен добре зустрічав опонента джебом, а від атак чемпіона йшов на ногах.

В цілому, Усик був помітно швидше і точніше. Поєдинок тривав усі 12 раундів. Судді одноголосно віддали перемогу Олександру. Офіційний рахунок: 119:109 і двічі 117:111.

Усик побив рекорд Холіфілда

Усик побив рекорд американця Евандера Холіфілда, ставши чемпіоном світу у 1-й важкій вазі в 10-му поєдинку на професійному рингу.

Холіфілд став чемпіоном у 1986 році у своєму 12-му поєдинку.

Усик – Гловацький відео бою

Усик у своєму інстаграмі згадав про бій. Український боксер заявив, що відчував підтримку вболівальників кожною клітинкою свого тіла.

"І хоча бій проходив в Гданську, я кожною клітинкою відчував підтримку нашого народу. Величезна подяка всім, я це завжди буду пам'ятати. Світ любить сильних", – написав Усик.