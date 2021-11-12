Четыре баскетболиста получили удаление из-за драки на матч НБА: видео стычки

В четвертой четверти матча НБА между Ютой и Индианой на площадке завязалось столкновение с участием игроков обеих команд. Досталось и одному из судей.

Фол и падение

За четыре минуты до конца матча Руди Гобер пытался забросить мяч из под кольца. Но Майлз Тернер поставил ему блокшот. После этого француз свалился на паркет. Но во время падения увлек за собой и соперника. Так что оба оказались на паркете.

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Гобер пытался сразу вернуться в игру, но Тернер решил толкнуть его. После этого между двумя игроками началась стычка – они вцепились друг в друга, но не дрались.

Вместо них сразу собрались остальные баскетболисты. Забияк решили успокоить судьи матча. В это время в толпу влетел Джо Инглс, оттолкнувший одного из арбитров.

Также активное участие в схватке принимал и Донован Митчелл.

Закончилось тем, что все четыре игрока были удалены до конца матча.

Игра же закончилась победой Индианы – результат матча 100:111.

Драки в НБА

Это уже второе столкновение, которое во время матчей НБА устроили баскетболисты за неделю. До этого между собой подрались игроки Денвера и Майами – Никола Йокич довольно агрессивно отреагировал на фол Макрифа Морриса.

В итоге НБА оштрафовала Морриса и 50 тысяч долларов. Йокич получил отстранение на один матч, из-за чего потеряет более 210 тысяч долларов зарплаты. Еще 50 тысяч долларов штрафа получил Джимми Батлер, тоже активно принявший участие в драке.

Самой известной дракой в ​​истории НБА является массовая стычка, возникшая во время матча между Детройтом и Индианой 19 ноября 2004 года. Тогда в драке приняли участие не только баскетболисты на площадке, но и зрители на трибунах. Расследование этого дела вела прокуратура, а игрок Рон Артест после этого был отстранен до конца сезона. Еще несколько игроков получили более щадящие сроки дисквалификации.