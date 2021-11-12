Фол та падіння

За чотири хвилин до кінця матчу Руді Гобер намагався закинути м'яч з під кільця. Але Майлз Тернер поставив йому блокшот. Після цього француз впав на паркет. Але під час падіння потягнув за собою і суперника. Тож обоє опинилися на паркеті.

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Гобер намагався одразу повернутися в гру, але Тернер вирішив штовхнути його. Після цього між двома гравцями розпочалася шарпанина – вони вчепилися один в одного, але не билися.

Натомість навколо них одразу зібралися решта баскетболістів. Забіяк вирішили заспокоїти судді матчу. В цей час в натовп влетів Джо Інглс, який відштовхнув одного з арбітрів.

Також активну участь в сутичці приймав і Донован Мітчелл.

Закінчилося все тим, що всі четверо гравців були вилучені до кінця матчу.

Гра ж закінчилася перемогою Індіани – підсумок матчу 100:111.

Бійки в НБА

Це вже друга сутичка, яку під час матчів НБА влаштували баскетболісти за один тиждень. Перед тим між собою побилися гравці Денвера та Маямі – Нікола Йокіч доволі агресивно відреагував на фол Макріфа Морріса.

У підсумку НБА оштрафувала Морріса та 50 тисяч доларів. Йокіч отримав відсторонення на один матч, через що втратить понад 210 тисяч доларів зарплати. Ще 50 тисяч доларів штрафу отримав Джиммі Батлер, який теж активно взяв участь в бійці.

Найвідомішою бійкою в історії НБА є масова сутичка, яка виникла під час матчі між Детройтом та Індіаною 19 листопада 2004 року. Тоді участь у бійці взяли не лише баскетболісти на майданчику, але й глядачі на трибунах. Розслідування цієї справи вела прокуратура, а гравець Рон Артест після цього був відсторонений до кінця сезону. Ще декілька гравців отримали менші терміни дискваліфікації.