Четвертьфинал Костюк в Чикаго неожиданно прервали: что случилось
Источник:24 канал
Марта Костюк должна была сыграть свой четвертьфинальный матч на турнире WTA 250 в Чикаго (США). Поединок против россиянки Варвары Грачевой был прерван.
Вслед за матчем Свитолиной
Теннисистки успели провести на корте 1 час и 52 минуты. Первый сет был за Мартой Костюк – 7:6. Только на тай-брейке украинская теннисистка смогла вырвать первую партию.
Примечательно Свитолина легко вышла в полуфинал в США, отдав сопернице всего один гейм: видео
Во втором сете россиянка повела в счете 0:2. В течение чуть ли не всей партии 19-летняя теннисистка из Украины догоняла соперницу. При счете 3:5 в пользу Варвары Грачевой матч был досрочно остановлен.
Причина – резкое наступления темноты. Такие же неблагоприятные погодные условия были и в поединке 1/8 финала Элина Свитолиной против представительницы Франции Фионы Ферро.
- Матч Костюк – Грачева будет доигран 27 августа. Ориентировочное начало встречи 19:30. В этот же день будут проведены матчи 1/2 финала.
- Теннисистки трижды встречались на корте. Во всех матчах победу праздновала украинка.
- Элина Свитолина вышла в полуфинал соревнований, где встретится со шведкой Ребеккой Петерсон.
Костюк – Грачева видеообзор