В Мексике стрельба завершилась смертью четырех футболистов. На футболистов-любителей напали члены организованной банды.

Как сообщает El Universal, стрельба произошла в районе Уриангато штата Гуанахуато в центральной части Мексики.

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Пострадавшие играли в любительском матче, когда началась стрельба. Некоторым игрокам удалось скрыться на соседнем кладбище, которое было возле стадиона.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили убитыми трех человек. Еще по меньшей мере четверо с огнестрельными ранениями. Один футболист умер по дороге в больницу.

Очевидцы рассказали, что на футболистов напали члены организованной банды. Кроме того, сообщалось о нескольких взрывах, которые предшествовали стрельбе.

Пока не известно, кто напал на футболистов.