Четверо футболістів загинули у Мексиці у результаті стрілянини
У Мексиці стрілянина завершила смертю чотирьох футболістів. На футболістів-аматорів напали члени організованої банди.
Як повідомляє El Universal, стрілянина сталася у районі Уріангато штату Гуанахуато в центральній частині Мексики.
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Постраждалі грали в аматорському матчі, коли почалася стрілянина. Деяким гравцям вдалося сховатися на сусідньому кладовищі, яке було біля стадіону.
Прибулі на місце правоохоронці виявили убитими трьох людей. Ще щонайменше четверо з вогнепальними пораненнями. Один футболіст помер дорогою у лікарню.
Очевидці розповіли, що на футболістів напали члени організованої банди. Крім того, повідомлялося про декілька вибухів, які передували стрілянині.
Наразі не відомо, хто напав на футболістів.
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