У Мексиці стрілянина завершила смертю чотирьох футболістів. На футболістів-аматорів напали члени організованої банди.

Як повідомляє El Universal, стрілянина сталася у районі Уріангато штату Гуанахуато в центральній частині Мексики.

Варте уваги Колишній український футболіст Василенко засуджений на 12 років у Росії за шпигунство

Постраждалі грали в аматорському матчі, коли почалася стрілянина. Деяким гравцям вдалося сховатися на сусідньому кладовищі, яке було біля стадіону.

Прибулі на місце правоохоронці виявили убитими трьох людей. Ще щонайменше четверо з вогнепальними пораненнями. Один футболіст помер дорогою у лікарню.

Очевидці розповіли, що на футболістів напали члени організованої банди. Крім того, повідомлялося про декілька вибухів, які передували стрілянині.

Наразі не відомо, хто напав на футболістів.

До уваги. Злочинність та насильство присутні в багатьох регіонах Мексики. У боротьбі зі злочинністю уряд країни використовує федеральну поліцію та військових.



Найбільш криміногенними вважаються штати Мічоакан, Тамауліпас, Чіуауа, Сіналоа та Коауіла, а також міста Ногалес, Сьюдад Хуарес, Нуево-Ларедо, Монтеррей та Матаморос. На загальну ситуацію в Мексиці впливає тривала урядова кампанія боротьби з організованою злочинністю та наркотрафіком із залученням у ній військових підрозділів.