Формула-1 впервые с 2013 года возвращается на легендарный автодром "Нюрбургринг". Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель решил выступить на домашнем Гран-при в шлеме, который посвящен легендарному Михаэлю Шумахеру.

Гонщик Ferrari Себастьян Феттель показал шлем для гран-при Айфеля в своих соцсетях. Об этом сообщает 24 канал.

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Феттель использовал традиционные для Шумахера узоры

Дизайн отсылает к окраске, выбранной Михаэлем Шумахером в 2006 году, когда он получил свою пятую победу на "Нюрбургринге".

В частности, Себастьян использовал традиционные для Михаэля узоры и красный неоновый цвет.

Для Феттеля – это последний сезон в составе Ferrari. Немецкий гонщик не смог стать чемпионом мира в итальянской команде и переходит с нового сезона в Racing Point.

Со следующего сезона команда будет называться Aston Martin.

Ferrari проваливает сезон 2020 из-за проблем с силовой установкой. После 10 гонок Феттель набрал всего 17 очков.