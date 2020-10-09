В честь Шумахера: пилот Ferrari Феттель представил шлем для гран-при Айфеля – фото
Формула-1 впервые с 2013 года возвращается на легендарный автодром "Нюрбургринг". Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель решил выступить на домашнем Гран-при в шлеме, который посвящен легендарному Михаэлю Шумахеру.
Гонщик Ferrari Себастьян Феттель показал шлем для гран-при Айфеля в своих соцсетях. Об этом сообщает 24 канал.
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Феттель использовал традиционные для Шумахера узоры
Дизайн отсылает к окраске, выбранной Михаэлем Шумахером в 2006 году, когда он получил свою пятую победу на "Нюрбургринге".
В частности, Себастьян использовал традиционные для Михаэля узоры и красный неоновый цвет.
Для Феттеля – это последний сезон в составе Ferrari. Немецкий гонщик не смог стать чемпионом мира в итальянской команде и переходит с нового сезона в Racing Point.
Со следующего сезона команда будет называться Aston Martin.
Ferrari проваливает сезон 2020 из-за проблем с силовой установкой. После 10 гонок Феттель набрал всего 17 очков.