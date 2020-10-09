Формула-1 вперше з 2013 року повертається на легендарний автодром "Нюрбургринг". Німецький пілот Ferrari Себастьян Феттель вирішив виступити на домашньому гран-прі у шоломі, який присвячений легендарному Міхаелю Шумахеру.

Гонщик Ferrari Себастьян Феттель показав шолом для гран-прі Айфеля у своїх соцмережах. Про це повідомляє 24 канал.

Дивіться також: Як Шумахер здобув останню перемогу у Формулі-1: відео

Феттель використовував традиційні для Шумахера візерунки

Дизайн відсилає до забарвлення, обраного Міхаелем Шумахером у 2006 році, коли він здобув свою п'яту перемогу на "Нюрбургринзі".

Зокрема, Себастьян використовував традиційні для Міхаеля візерунки і червоний неоновий колір.

Для Феттеля – це останній сезон у складі Ferrari. Німецький гонщик не зміг стати чемпіоном світу в італійській команді та переходить з нового сезону в Racing Point.

З наступного сезону команда буде називатися Aston Martin.

Ferrari провалює сезон-2020 через проблеми із силовою установкою. Після 10 гонок Феттель набрав усього 17 очок.