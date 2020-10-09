На честь Шумахера: пілот Ferrari Феттель представив шолом для гран-прі Айфеля – фото
Формула-1 вперше з 2013 року повертається на легендарний автодром "Нюрбургринг". Німецький пілот Ferrari Себастьян Феттель вирішив виступити на домашньому гран-прі у шоломі, який присвячений легендарному Міхаелю Шумахеру.
Гонщик Ferrari Себастьян Феттель показав шолом для гран-прі Айфеля у своїх соцмережах. Про це повідомляє 24 канал.
Дивіться також: Як Шумахер здобув останню перемогу у Формулі-1: відео
Феттель використовував традиційні для Шумахера візерунки
Дизайн відсилає до забарвлення, обраного Міхаелем Шумахером у 2006 році, коли він здобув свою п'яту перемогу на "Нюрбургринзі".
Зокрема, Себастьян використовував традиційні для Міхаеля візерунки і червоний неоновий колір.
Для Феттеля – це останній сезон у складі Ferrari. Німецький гонщик не зміг стати чемпіоном світу в італійській команді та переходить з нового сезону в Racing Point.
З наступного сезону команда буде називатися Aston Martin.
Ferrari провалює сезон-2020 через проблеми із силовою установкою. Після 10 гонок Феттель набрав усього 17 очок.
-
Чому в Marathonbet найнижча маржа серед букмекерів і як це впливає на суму виграшу2 жовтня , 15:30
-
Кадрова катастрофа у збірній України, трагедія на харківському марафоні: новини спорту 5 жовтня6 жовтня , 07:21
-
Ломаченко назвав топ-3 найкращих боксерів світу: чи потрапив його друг Усик до рейтингу8 жовтня , 10:55