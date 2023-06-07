В Израиле назовут улицу в честь погибшего украинского футболиста Сергея Баланчука

7 июня 2023, 23:20
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Воспитанник киевского Динамо Сергей Баланчук в составе израильского Маккаби из Хайфы выигрывал Кубок страны. В честь погибшего футболиста одна из улиц получит его фамилию.

В Хайфе решили почтить память украинского футболиста Сергея Баланчука, погибшего на войне с Россией. О новости сообщил депутат городского совета Кирилл Каретник на своей странице в Facebook.

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Награда украинского героя

Каретник предложил переименовать улицу, которая находится напротив российского консульства.

"Рад поделиться хорошими новостями. Принята моя инициатива, над которой я много работал.

Это будет мемориал Сергею Баланчуку, погибшему в войне против России, бывшему игроку Маккаби Хайфа украинского происхождения.

Улица находится напротив российского консульства и наш месседж ясен: будьте с Украиной, и мы победим любого, кто настаивает на уничтожении нас!", – написал Каретник.

Памяти Сергея Баланчука

  • Сергей Баланчук – один из талантливейших воспитанников динамовской школы. Он учился в одном классе с Александром Шовковским, Владиславом Ващуком и Сергеем Федоровым.
  • В начале 1992 дебютировал в составе Динамо-2 в Первой лиге.
  • За основную команду бело-синих впервые сыграл 13 августа 1995 года.
  • С 1996 по 1999 год защищал цвета Маккаби из Хайфы. За израильский клуб Сергей сыграл 64 матча, в которых забил 2 гола. В его активе бронза национального чемпионата и Кубок Израиля.
  • Долгое время Баланчук играл в составе полтавской Ворсклы, а завершил карьеру в харьковском Металлисте.
  • После завершения активных выступлений получил юридическое образование и работал по специальности.
  • В апреле 2022 стал на защиту Украины в рядах ВСУ.
  • Погиб Сергей Баланчук под Бахмутом в июле 2022г. Посмертно был награжден орденом "За мужество" III степени.
Автор: Сергій Шаховець