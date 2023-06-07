В Израиле назовут улицу в честь погибшего украинского футболиста Сергея Баланчука
Воспитанник киевского Динамо Сергей Баланчук в составе израильского Маккаби из Хайфы выигрывал Кубок страны. В честь погибшего футболиста одна из улиц получит его фамилию.
В Хайфе решили почтить память украинского футболиста Сергея Баланчука, погибшего на войне с Россией. О новости сообщил депутат городского совета Кирилл Каретник на своей странице в Facebook.
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Награда украинского героя
Каретник предложил переименовать улицу, которая находится напротив российского консульства.
"Рад поделиться хорошими новостями. Принята моя инициатива, над которой я много работал.
Это будет мемориал Сергею Баланчуку, погибшему в войне против России, бывшему игроку Маккаби Хайфа украинского происхождения.
Улица находится напротив российского консульства и наш месседж ясен: будьте с Украиной, и мы победим любого, кто настаивает на уничтожении нас!", – написал Каретник.
Памяти Сергея Баланчука
- Сергей Баланчук – один из талантливейших воспитанников динамовской школы. Он учился в одном классе с Александром Шовковским, Владиславом Ващуком и Сергеем Федоровым.
- В начале 1992 дебютировал в составе Динамо-2 в Первой лиге.
- За основную команду бело-синих впервые сыграл 13 августа 1995 года.
- С 1996 по 1999 год защищал цвета Маккаби из Хайфы. За израильский клуб Сергей сыграл 64 матча, в которых забил 2 гола. В его активе бронза национального чемпионата и Кубок Израиля.
- Долгое время Баланчук играл в составе полтавской Ворсклы, а завершил карьеру в харьковском Металлисте.
- После завершения активных выступлений получил юридическое образование и работал по специальности.
- В апреле 2022 стал на защиту Украины в рядах ВСУ.
- Погиб Сергей Баланчук под Бахмутом в июле 2022г. Посмертно был награжден орденом "За мужество" III степени.