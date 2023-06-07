В Хайфе решили почтить память украинского футболиста Сергея Баланчука, погибшего на войне с Россией. О новости сообщил депутат городского совета Кирилл Каретник на своей странице в Facebook.

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Награда украинского героя

Каретник предложил переименовать улицу, которая находится напротив российского консульства.

"Рад поделиться хорошими новостями. Принята моя инициатива, над которой я много работал.

Это будет мемориал Сергею Баланчуку, погибшему в войне против России, бывшему игроку Маккаби Хайфа украинского происхождения.

Улица находится напротив российского консульства и наш месседж ясен: будьте с Украиной, и мы победим любого, кто настаивает на уничтожении нас!", – написал Каретник.

Памяти Сергея Баланчука