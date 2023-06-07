В Хайфі вирішили вшанувати пам'ять українського футболіста Сергія Баланчука, який загинув на війні з Росією. Про новину повідомив депутат міської ради Кирило Каретник на своїй сторінці у Facebook.

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Відзнака українського героя

Каретник запропонував перейменувати вулицю, яка знаходиться навпроти російського консульства.

"Радий поділитися хорошими новинами. Прийнято мою ініціативу, над якою я багато працював.

Це буде меморіал Сергію Баланчуку, який загинув у війні проти Росії, колишньому гравцю Маккабі Хайфа українського походження.

Вулиця знаходиться навпроти російського консульства і наш меседж зрозумілий: будьте з Україною, і ми переможемо будь-кого, хто наполягає на знищенні нас!", – написав Каретник.

Пам'яті Сергія Баланчука