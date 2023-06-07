В Хайфі вирішили вшанувати пам'ять українського футболіста Сергія Баланчука, який загинув на війні з Росією. Про новину повідомив депутат міської ради Кирило Каретник на своїй сторінці у Facebook.
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Відзнака українського героя
Каретник запропонував перейменувати вулицю, яка знаходиться навпроти російського консульства.
"Радий поділитися хорошими новинами. Прийнято мою ініціативу, над якою я багато працював.
Це буде меморіал Сергію Баланчуку, який загинув у війні проти Росії, колишньому гравцю Маккабі Хайфа українського походження.
Вулиця знаходиться навпроти російського консульства і наш меседж зрозумілий: будьте з Україною, і ми переможемо будь-кого, хто наполягає на знищенні нас!", – написав Каретник.
Пам'яті Сергія Баланчука
- Сергій Баланчук – один з найталановитіших вихованців динамівської школи. Він навчався в одному класі з Олександром Шовковським, Владиславом Ващуком та Сергієм Федоровим.
- На початку 1992 року дебютував у складі Динамо-2 в Першій лізі.
- За основну команду "біло-синіх" вперше зіграв 13 серпня 1995 року.
- З 1996 по 1999 рік захищав кольори Маккабі з Хайфи. За ізраїльський клуб Сергій зіграв 64 матчі, у яких забив 2 голи. У його активі бронза національного чемпіонату та Кубок Ізраїлю.
- Тривалий час Баланчук грав у складі полтавської Ворскли, а завершив кар'єру у харківському Металісті.
- Після завершення активних виступів здобув юридичну освіту та працював за фахом.
- У квітні 2022 року став на захист України в лавах ЗСУ.
- Загинув Сергій Баланчук під Бахмутом в липні 2022 року. Посмертно був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.