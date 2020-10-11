Друга ракетка світу Рафаель Надаль не лише встигає був зіркою у світовому тенісі, а й допомагати рідному регіону. Місцева влада вирішила віддячити тенісисту та його ім'ям назвати одну з вулиць міста Сан-Лоренс.

Тенісист отримав таку цікаву нагороду за те, що у 2018 році під час повені на Мальорці допоміг місцевим жителям та владі впоратись з погодною катастрофою. Про це повідомив Tennis World USA.

Варте уваги: Рафаель Надаль закликав спортсменів допомагати людям у боротьбі із пандемією

Вдячність Надалю за допомогу

Крім фінансової допомоги іспанець своїми руками допомагав впоратися з наслідками природного катаклізму, від якого постраждало понад 35 тисяч людей.

Тенісист запропонував постраждалим від повені на час оселитися в його тенісної академії. Крім перейменування вулиці на честь Надаля, Рафаель був відзначений званням "Почесний житель" Сан-Лоренс.

Mayka Navarro recoge en @LaVanguardia esta otra foto de Nadal ayudandoa achicar agua. pic.twitter.com/c3hNr2JZk7 — Rafael Plaza (@Rafael_Plaza) October 10, 2018

Надаль був одним з перших, хто підтримав людей під час пандемії коронавірусу. Він закликав усіх спортсменів Іспанії зібрати 11 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом. Тоді Рафаеля підтримало чимало зіркових іспанців, серед яких тенісисти Давід Феррер та Гарбінє Мугуруса, а також відомий воротар Ікер Касільяс.

Додамо, що сьогодні, 11 жовтня, Рафаель Надаль побереться за свій 13-й титул на турнірі Ролан Гаррос. Його суперником стане перша ракетка світу Новак Джоковіч.

Жіночий фінал відбувся 10 жовтня, де перемогу сенсаційно здобула 19-річна польська тенісистка Іга Швьонтек. Вона не віддала суперницям жодного сету на Відкритому чемпіонаті Франції.