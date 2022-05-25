Чешские болельщики принесли украинский флаг на ЧМ по хоккею, несмотря на запрет организаторов

В Финляндии продолжается чемпионат мира по хоккею. На турнире все флаги не участвующих команд запрещены.

Оригинальное решение чешских болельщиков

На чемпионате мира-2022 по хоккею принимает участие сборная Чехии. Болельщики этой страны решили поддержать Украину и принесли с собой сине-желтое знамя.

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Однако организаторы его сняли. Мол, все флаги не участвующих команд запрещены. Но любители из Чехии не растерялись и придумали оригинальный выход из ситуации.

Мы думали, что поднимем флаг Руанды или Фарерских островов и посмотрим, кто придет к нам. Но решили остановиться на варианте плаката с надписью: "Представьте синий и желтый цвета",

– сказали поклонники.

Также на флагах своей страны фанаты написали: "Беги домой, Иван, там тебя ждет Наташа". Этот лозунг, который использовали чехи при вторжении советских войск в Чехословакию в 1968-м.

"Сначала нам ничего не сказали, просто сняли флаг", – сказал один из болельщиков Люмир Беднарж. Ему объяснили, что по правилам флаги стран, не участвующих в конкретном матче ЧМ, запрещены.

Из-за полномасштабной войны на территории Украины, которую развязала Россия, IIHF исключила представителей враждебных стран (Россию и Беларусь) из чемпионата мира этого года. Однако это произошло только после давления хозяйки турнира Финляндии и общественности. Федерация долго избегала слова "война" и не торопилась отбирать у России право на проведение ЧМ в Санкт-Петербурге.

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