"Своих не бросаем"

Местное издание информирует, что в Херсоне боевики вывозят своих граждан, которые пять лет жили на средства областного бюджета.

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Отмечают, что российские кафиры "эвакуируют" спортсменов, игравших в коммунальном клубе Днепр.

Видео "эвакуации"

Впоследствии в пресс-службе клуба прокомментировали соответствующее видео. Там отметили, что город покинули только граждане России, Белоруссии и Казахстана. Также добавили, что команда не имеет никакого отношения к "эвакуации".

"Хоккейный клуб "Днепр" не имеет никакого отношения к этой так называемой "эвакуации", руководство клуба узнало это событие, как и все, из социальных сетей. Все отношения между хоккейным клубом и гражданами РБ и РФ были прекращены 24.02.2022.

Все игроки клуба, руководство и персонал клуба, являющиеся гражданами Украины, находятся в городе Херсон вместе со своими земляками и единственные в борьбе с оккупантом, ступившим на нашу землю.

Владислав Мангер не имеет отношения к хоккейному клубу с 2020 года", – объяснило руководство клуба.

С 2017 года председатель облсовета Владислав Мангер, который находится в СИЗО по подозрению в заказе убийства Екатерины Гандзюк, решил создать профессиональный хоккейный клуб, где было немало россиян.

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