Оригінальне рішення чеських вболівальників

На чемпіонаті світу-2022 з хокею бере участь збірна Чехії. Вболівальники цієї країни вирішили підтримати Україну та принесли з собою синьо-жовтий стяг.

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Проте організатори його зняли. Мовляв, усі прапори команд, які не беруть участі, заборонені. Та шанувальники з Чехії не розгубилися та придумали оригінальний вихід із ситуації.

Ми думали, що піднімемо прапор Руанди чи Фарерських островів і подивимося, чи хтось прийде до нас. Але таки вирішили зупинитися на варіанті плаката з написом: "Уявіть синій та жовтий кольори",

– сказали шанувальники.

Також на прапорах своєї країни фанати написали: "Біжи додому, Іване, там на тебе чекає Наташа". Це гасло, яке використовували чехи під час вторгнення радянських військ у Чехословаччину в 1968-му.



Оригінальне рішення чехів / Фото з федерації хокею України

"Спочатку нам нічого не сказали, просто зняли прапор", – сказав один із вболівальників Люмір Беднарж. Йому пояснили, що за правилами стяги країн, які не беруть участь у конкретному матчі ЧС, заборонені.

Через повномасштабну війну на території України, яку розв'язала Росія, IIHF виключила представників ворожих країн (Росію та Білорусь) з цьогорічного чемпіонату світу. Однак це сталося лише після тиску господарки турніру Фінляндії та громадськості. Федерація довго уникала слова "війна" та не квапилася відбирати в Росії право на проведення ЧС в Санкт-Петербурзі.

Інші санкції проти росіян

Міжнародна федерація хокею з шайбою (IIHF) усунула збірні Росії та Білорусі від участі у матчах на невизначений термін.

Також у Росії відібрали право на проведення Молодіжного чемпіонату світу 2023 року, який повинен був розпочатися наприкінці грудня у Новосибірську та Омську.

У березні латвійська хокейна федерація ухвалила рішення про те, щоб у національному чемпіонаті більше не виступали гравці з російськими та білоруськими паспортами.