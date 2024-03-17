Черноморец – Верес – 0:1

Гол: Мрвалевич, 6

В рамках 21-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги состоялся поединок между одесским Черноморцем и ровенским Вересом. Судьбу матча, проходившего на стадионе "Черноморец" в Одессе, решил один-единственный забитый мяч, пишет 24 Канал.

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Верес вышел из зоны прямого вылета из УПЛ

Верес повел в счете уже на 6-й минуте. Дмитрий Шастал выполнил подачу штрафного с правого фланга на ближний угол вратарской, где Марко Мрвалевич слета точно пробил под перекладину.

Важно. Подопечные Олега Шандрука получили пергу гостевую победу в сезоне и вместе с тем вышли из зоны прямого вылета в Первую лигу, догнав по очкам харьковский Металлист 1925.

В следующем туре Верес в Ровно будет принимать Кривбасс, а Черноморец сыграет в Житомире против Полесья. Оба поединка состоятся 30 марта.