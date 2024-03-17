Чорноморець – Верес – 0:1

Гол: Мрвальєвич, 6

У межах 21-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відбувся поєдинок між одеським Чорноморцем та рівненським Вересом. Долю матчу, що проходив на стадіоні "Чорноморець" в Одесі, вирішив один-єдиний забитий м'яч, пише 24 Канал.

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Верес вийшов із зони прямого вильоту з УПЛ

Верес повів у рахунку вже на 6-й хвилині. Дмитро Шастал виконав подачу штрафного з правого флангу на ближній кут воротарського, де Марко Мрвальєвич зльоту влучно пробив під поперечину.

Важливо. Підопічні Олега Шандрука здобули пергу гостьову перемогу в сезоні й разом із тим вийшли із зони прямого вильоту до Першої ліги, наздогнавши за очками харківський Металіст 1925.

У наступному турі Верес у Рівному прийматиме Кривбас, а Чорноморець зіграє у Житомирі проти Полісся. Обидва поєдинки відбудуться 30 березня.