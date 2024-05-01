Чорноморець – Шахтар 1:4

Голи: Бадібанга, 12 – Марлон, 3, 16, 41, Швед, 66

Вже на старті поєдинку "гірники" розмочили нулі на табло. Шахтар розіграв кутовий, Судаков зробив подачу у штрафний майданчик "моряків", де на ближній стійці Гомес головою прошив голкіпера суперника – 0:1, повідомляє 24 Канал.

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Після стартової 10-хвилинки команди обмінялись результативними ударами. Спершу м'яч долетів до Бадібанги, який пробив поміж ніг Різнику. Але рівний рахунок у матчі 1:1 протримався лише наступні 4 хвилини, коли голкіпер Чорноморця відбив удар Судакова, але першим на добиванні був Марлон, який потужним пострілом під поперечину вивів донеччан знову уперед 1:2.

За 16 хвилин Марлон Гомес оформив дубль.

Протягом цілого першого тайму підопічні Маріно Пушича погрожували воротам суперника. У Чорноморця за 45 хвилин був лише один удар у рамку воріт Шахтаря. Було це якраз коли Бадібанга зрівнював рахунок на табло.

Активність "гірників" перевтілилась у третій гол Шахтаря. Наприкінці тайму Гомес забив свій третій м'яч у ворота Чорноморця. Судаков зі штрафного після рикошетів потрапив у стійку, м'яч відстрибнув під удар Марлону, бразилець гарматним пострілом зняв "павучка" із дев'ятки воріт господарів – 1:3.

На перерву команди пішли із комфортним для донецького клубу рахунком 1:3.

Тотальне домінування "гірників"

Друга частина зустрічі розпочалась активно. Григорчук зробив зміни у грі господарів. Шахтар відповів дальнім та неточним ударом Матвієнка.

У другому таймі донеччани продовжили домінувати на футбольному полі стадіону Лівого берега. Чорноморцю нічого не вдавалось протиставити "гірникам".

У середині тайму Швед, який вийшов на заміну замість Зубкова, збільшив перевагу Шахтаря вже до трьох м'ячів – 1:4. Асистом відзначився Траоре, який теж вийшов із лави запасних замість Сікана.

Наприкінці поєдинку Траоре струснув стійку після передачі Назарини. Лассіна був близьким до того, щоб до асисту додати ще й гол.