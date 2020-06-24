В первом матче после рестарта сезона Первой лиги "Минай", который находился в топ-3 и мог выйти в лидеры, на выезде довольно неожиданно уступил "Кремню" со счетом 0:1.

Кремень – Минай 1:0 Гол: Сула, 59 Смотрите также Украинский футбольный клуб Второй лиги внезапно прекращает существование Единственный мяч во втором тайме за хозяев забил Дмитрий Сула на 59-й минуте встречи. Гостям не удалось отыграться до конца матча. В составе "Миная", который тренирует шестикратный чемпион Украины в составе "Шахтера" Василий Кобин, играли такие известные в Украине мастера как Олег Голодюк, Андрей Ткачук, Олег Допилка, Анатолий Нуриев, Богдан Орынчак. "Минай" с учетом матчей конкурентов откатился на 5 строчку турнирной таблицы Первой лиги.

"Кремень" после этой победы набрал 19 очков и остался 13-м, то есть выше всех среди команд, которые находятся в зоне вылета. Однако от Ивано-Франковского "Прикарпатья", которое накануне проиграло 1:5 "Николаеву", футболисты с Полтавщины отстают лишь на очко. Кремень – Минай: видео матча