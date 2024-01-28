Одесский Черноморец находится на сборах в Турции с начала января. График товарищеских матчей команды Григорчука был составлен заранее.

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Черноморец отменил два поединка

Однако во время сбора стало известно, что некоторые соперники запланировали себе встречи с представителями страны-террористки. Поэтому Черноморец отменил запланированный на 29 января спарринг против северомакедонской Струги, которая в Турции сыграла с Оренбургом

Такая же участь ожидает поединок против Андижана. Узбекский клуб планирует встретиться с представителем захватнической армии– московским ЦСКА.

Соответствующее заявление "моряки" опубликовали на официальном сайте.

"С большинством спарринг-партнеров соглашения о проведении матчей заключались, когда у них не было согласованных дат поединков с другими клубами. Это обстоятельство, что некоторые наши соперники согласились проводить матчи с командами, представляющих страну-агрессора, пускай будет на их совести.

Может ли клуб отказаться от товарищеского матча с соперником, который запланировал себе во время сбора матчи с условными химками, крыльями советов или оренбургом? Может, потому что некоторые вещи важнее тренировочного процесса. И даже за сам футбол",– говорится в заявлении Черноморца.

Напомним, что аналогично поступил львовский Рух, который тренируется в Словении. "Желто-черные" отменили поединок против словенского Копера, который успел сыграть с московским Динамо.

К слову. Команда Романа Григорчука ушла на зимний перерыв на восьмом месте. В активе "моряков" 22 очка. Первый матч весенней части чемпионата Черноморец сыграет против киевской Оболони. Базовая дата поединка – 24 февраля.