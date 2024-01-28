Одеський Чорноморець перебуває на зборах у Туреччині з початку січня. Графік товариських матчів команди Григорчука був складений заздалегідь.

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Чорноморець скасував два поєдинки

Однак під час збору стало відомо, що деякі суперники запланували собі зустрічі з представниками країни-терористки. Через це Чорноморець скасував запланований на 29 січня спаринг проти північномакедонської Струги, яка в Туреччині зіграла з Оренбургом.

Така ж доля очікує поєдинок проти Андіжана. Узбецький клуб планує зустрітися з представником загарбницької армії – московським ЦСКА.

Відповідну заяву "моряки" опублікували на офіційному сайті.

"З більшістю спаринг-партнерів угоди про проведення матчів складалися, коли в них не було узгоджених дат поєдинків з іншими клубами. Та обставина, що деякі наші суперники погодилися проводити матчі з командами, що представляють країну-агресора, нехай буде на їх совісті.

Чи може клуб відмовитися від товариського матчу з суперником, який запланував собі під час збору матчі з умовними хімками, крилами рад чи орєнбургом? Може, тому що деякі речі важливіші за тренувальний процес. І навіть за сам футбол", – йдеться у заяві Чорноморця.

Нагадаємо, що аналогічно вчинив львівський Рух, який тренується у Словенії. "Жовто-чорні" скасували поєдинок проти словенського Копера, який встиг зіграти з московським Динамо.

До слова. Команда Романа Григорчука пішла на зимову перерву на восьмому місці. В активі "моряків" 22 очка. Перший матч весняної частини чемпіонату Чорноморець зіграє проти київської Оболоні. Базова дата поєдинку – 24 лютого.