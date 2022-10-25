В ближайшие выходные в Украине должны пройти матчи 10 тура УПЛ. В одном из них действующий лидер турнирной таблицы "Днепр-1" примет в Ужгороде Черноморец.

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Перед игрой, которая должна пройти 30 октября, представители днепрян обратились к "морякам" с просьбой о переносе их поединка на более поздний срок. Мотивацией стал сложный календарь.

Черноморец отказал Днепру-1

За три дня до битвы с одесситами Днепр-1 сыграет в словацком Кошице с Аполлоном в рамках Лиги конференций. А уже 3 ноября украинскую команду ждет выезд в Алкмаар в местный АЗ.

Тем не менее, Черноморец отказал подопечным Кучера в просьбе. Одесситы напомнили, что их матч 7 тура против Кривбасса уже перенесли на 2 декабря из-за массированных обстрелов Киева. Следовательно, "моряки" не видят свободных дат в этом году для переноса матча с Днепром-1.

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История с другими переносами

Ранее из-за участия в еврокубках свои матчи в УПЛ переносил Шахтер, Дончанам на встречу пошли Львов и Минай. А вот в первом туре из-за игр квалификации ЛЕ и ЛЧ были перенесены матчи Днепр-1 – Александрия и Ингулец – Динамо.

Напомним, что Черноморец еще не одержал еще ни одной победы и с тремя баллами идет последним. В свою очередь Днепр-1 занимает первую строчку, опережая Шахтер на три очка. Правда, у дончан есть матч в запасе.

К слову, у Днепра-1 есть шансы выйти в плей-офф Лиги конференций. Команда Александра Кучера идет второй в своей группе, отставая от лидера АЗ на два очка. При этом отрыв от Аполлона составляет три балла, а от Вадуца – четыре.