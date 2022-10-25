Найближчими вихідними в Україні мають пройти матчі 10 туру УПЛ. В одному із них чинний лідер турнірної таблиці Дніпро-1 прийме в Ужгороді Чорноморець.

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Перед грою, яка має пройти 30 жовтня, представники дніпрян звернулись до "моряків" з проханням про перенесення їх поєдинку на більш пізній строк. Мотивацією став складний календар.

Чорноморець відмовив Дніпру-1

За три дні до битви із одеситами Дніпро-1 зіграє у словацькому Кошице із Аполлоном в рамках Ліги конференцій. А вже 3 листопада на українську команду чекає виїзд в Алкмаар до місцевого АЗ.

Проте Чорноморець відмовив підопічним Кучера у проханні. Одесити нагадали, що їх матч 7 туру проти Кривбасу вже перенесли на 2 грудня через масовані обстріли Києва. Відтак "моряки" не бачать вільних дат цього року для перенесення матчу із Дніпром-1.

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Історія з іншими переносами

Раніше через участь у єврокубках свої матчі в УПЛ переносив Шахтар, Донеччанам на зустріч пішли Львів та Минай. А ось у першому турі через ігри кваліфікації ЛЄ та ЛЧ були перенесені матчі Дніпро-1 – Олександрія та Інгулець – Динамо.

Нагадаємо, що Чорноморець ще не здобув ще жодної перемоги та із трьома балами йде останнім. У свою чергу Дніпро-1 займає першу сходинку, випереджаючи Шахтар на три очки. Правда, у донеччан є матч в запасі.

До слова, Дніпро-1 має шанси вийти в плей-офф Ліги конференцій. Команда Олександра Кучера йде другою у своїй групі, відстаючи від лідера АЗ на два очка. При цьому відрив від Аполлона складає три бали, а від Вадуца – чотири.