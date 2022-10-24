Колос – Черноморец 1:1

Голы: Ориховский, 72 (пен.) – Селин, 20.

В чемпионате Украины подошли к концу поединки 9 тура УПЛ. В первом матче понедельника Кривбасс наконец-то одержал первую победу в турнире.

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Также без побед оставался и Черноморец, отправившийся в гости в Колос, пишет 24 канал. Матч был вынужден перенесен на час позже из-за воздушной тревоги в киевской области.

Сам поединок не был насыщен опасными моментами. Черноморец вышел вперед уже на 20-й минуте после углового. Селин откликнулся на подачу Кравченко и пробил Волынца.

В дальнейшем одесситы пытались засушить игру, однако Колос нашел свой момент. В середине второго тайма Кравченко сбил в своей площадке Смирного и Ореховский уверенно реализовал пенальти.

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Турнирное положение

На этом команды и закончили. Черноморец остается без побед и замыкает турнирную таблицу УПЛ. Отставание от спасительной зоны составляет пять баллов.

Колос же упустил возможность вернуться в еврокубковую зону и остался на седьмом месте. В следующем туре команда Ярослава Вишняка сыграет против Вереса, тогда как Черноморца ожидает бой с Днепром-1.