Чорноморець – ЛНЗ 1:3

Голи: Штогрін, 75 – Хобленко, 52, Наумець, 83, Олійник, 90+4

Недільний поєдинок 16-го туру УПЛ Чорноморець – ЛНЗ розпочався із 40-хвилинною затримкою через повітряну тривогу, яка охопила Україну. Вимушеною перервою краще скористалися футболісти черкаської команди, пише 24 Канал.

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Черговий провал Чорноморця

У першому таймі на полі точилася рівна боротьба, але воротам суперника частіше загрожували гравці ЛНЗ. Проте на перерву команди пішли за нічийного рахунку на табло.

На початку другої 45-хвилинки гості досягли свого. Ексфорвард "моряків" Олексій Хобленко, який нині захищає кольори черкаської команди, з гострого кута пробив під перекладину воріт. До речі, наставник ЛНЗ Олег Дулуб свого часу теж тренував "моряків".

Гості дуже гостро грали на контратаках та могли подвоїти свою перевагу. Непогані нагоди втратили Хобленко та Наумець.

На 75-й хвилині матчу "моряки" зуміли відновити рівновагу. Під час метушні в штрафному майданчику ЛНЗ краще за всіх зорієнтувався Штогрін, який пробив з кількох метрів. До речі, це 6 гол в нинішньому чемпіонаті головного бомбардира одеситів.

За сім хвилин до завершення матчу ЛНЗ забив другий гол. І зробив це ще один колишній гравець Чорноморця – Владислав Наумець. Вінгер здійснив індивідуальний прохід з центральної зони, який завершив прицільним ударом у лівий кут.

Фінальну крапку в матчі поставив ветеран українського футболу Денис Олійник, який скористався пасом Максима Прядуна.

У підсумку арбітр зафіксував поразку "моряків" з рахунком 1:3.

Чорноморець зазнав четвертої поспіль поразки. Команда Григорчука опустилася на 10 сходинку таблиці.

Завдяки перемозі над "моряками" ЛНЗ піднявся на 9 місце в чемпіонаті. У підопічних Дулуба 19 залікових балів.

Відеоогляд матчу Чорноморець – ЛНЗ