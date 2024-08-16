Чорноморець – Колос 1:0
Гол: Хобленко, 35
Одеська команда, яка влітку оновилася майже на 90 відсотків, невдало розпочала чемпіонат УПЛ. У двох стартових поєдинків "моряки" зазнали двох поразок, пише 24 Канал.
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Хобленко відзначив своє повернення голом
Ковалівський Колос теж зі скрипом розпочав новий сезон. У перших двох матчах команда Поздєєва зіграли внічию з "Оболонню" та "Інгульцем".
У стартові хвилини активнішими були гості. Непогані моменти відкрити рахунок мав півзахисник ковалівців Велетень.
"Моряки" ближче до середини тайму взяли м'яч під свій контроль. Це принесло результат на 35-й хвилині. Форвард одеситів Хобленко отримав пас у штрафному майданчику суперника, на замаху поклав на газон захисника ковалівців та пробив повз Гороха. Цей забитий м'яч став першим для Чорноморця в новому сезоні.
Довідка. Олексій Хобленко повернувся до Чорноморця через шість років. Форвард захищав кольори "моряків" з 2016 по 2018 рік.
До завершення ігрового часу рахунок на табло не змінився. Усі намагання гостей бодай повернути статус-кво завершилися нічим.
- У підсумку Чорноморець здобув першу перемогу в сезоні. Команда Бабича піднялася в турнірній таблиці на 9 сходинку.
- Колос зазнав першої поразки в чемпіонаті. Ковалівці з двома очками розмістилися на 12-му місці.