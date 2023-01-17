Ярослав Ракіцький, який приєднався до Шахтаря, не єдиний українець, який може після виступів у Росії повернутись в УПЛ. Чорноморець націлився на трансфер Олександра Нойка.

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Український півзахисник наразі виступає за Маккабі Бней-Рейне. Контракт Нойка з ізраїльським клубом чинний до літа 2023 року, але Чорноморець має наміри підсилитись футболістом якнайшвидше. Тому одесити уже контактували з Маккабі щодо трансферу українця. Також Чорноморець найближчим часом має оголосити про підписання ще одного українського півзахисника, але його ім'я ще не розголошується.

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