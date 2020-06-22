Донецький "Олімпік" виступив з ідеєю об'єднатися з одеським "Чорноморцем". "Олімпік" прагне викупити стадіон "Чорноморець" та відродити футбол в Одесі.

Президент "Олімпіка" Владислав Гельзін в інтерв'ю "Великому футболу" розповів про ідею перевезти донецький клуб в Одесу. Після окупації Росією Донецька "Олімпік" виступав у Сумах, Черкасах та Києві.

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"Олімпік" прагне викупити стадіон "Чорноморець"

Сучасна арена була виставлена на аукціон, після чого її наприкінці травня придбала американська компанія Allrise Capital.

Наразі причини купівлі стадіону не розкриваються. За попередньою інформацією, на стадіон накладений арешт.

Гельзін розповів, що "Олімпік" провів переговори з футбольною громадськістю, авторитетними колишніми гравцями і футбольними діячами Одеси щодо купівлі арени.

"Всі відреагували дуже тепло і позитивно. Нас це дуже потішило й здивувало", – сказав президент донеччан.

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За його слова, було прийнято рішення спробувати викупити стадіон "Чорноморець".

Якщо так станеться, то наступним кроком будуть переговори з власником одеського клубу з викупу бренду,

– заявив Гельзін.

Президент "Чорноморця" дав згоду

Гельзін зазначив, що "Олімпік" очікує від фонду, який викупив стадіон "Чорноморець", поки він його зареєструє. Він заявив, що у фонду виникли складнощі.

Ймовірно, мовиться про арешт стадіону.

"Сподіваюся, скоро вони закінчаться, а ми укладемо контракт, за яким станемо власниками стадіону "Чорноморець", – сказав Гельзін.

Він додав, що президент "Чорноморця" Леонід Клімов готовий вести переговори щодо злиття двох клубів.

Втім, першочерговим завданням "Олімпіка" – є викуп арени "Чорноморець". Після цього донеччани спробують викупити бренд ФК "Чорноморець".

Очевидно, що клуб називатиметься "Чорноморець", а не "Олімпік".