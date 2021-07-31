Днепр-1 разгромил Черноморец в матче с автоголом и шедевром Адамюка: видео

Черноморец 31 июля сыграл против Днепр-1 во 2-м туре УПЛ. Днепряне разгромили "моряков" и одержали свою первую победу в чемпионате.

Черноморец – Днепр-1 0: 3

Голы: Пихальонов, 40, Дубко, 51 (авт.), Адамюк, 61

Команды играли только на победу, которая могла стать первой для обоих клубов в новом сезоне. Уже на 13-й Чуже мог менять нули на табло. Но его удар в упор ворот заблокировал Кадири.

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Уже через несколько минут Марио мастерски обработал передачи, но мяч после его удара полетел выше ворот. Команды долго не могли создать момент.

Лишь в середине тайма проснулся Черноморец. Но не смог создать хотя бы чего-то действительно опасного.

В середине первой 45-минутки Назаранко пробил с 20 метров – Кучерук продемонстрировал свое мастерство. Сразу момент у Довбика. Но снова чудом помешал голу вратарь Черноморца.

Снова активный Чуже принял участие в атаке. Пихальонов обыгрался в стеночку с Чуже и пробил с линии штрафной. На 19-й минуте Дубко сбил Назаренко на линии площадки. Днепр – 1 получил право на штрафной с опасной позиции – "моряков" спасла стойка после удара Довбика.

На 40-й минуте Днепр-1 наконец размочил нули на табло. Чуже отдал в штрафную на Пыхаленко, который в упор расстрелял ворота Черноморца-0: 1.

Лучшие моменты первого тайма: видео

В одни ворота "моряков"

Команды ушли на отдых при минимальном преимуществе гостей. После перерыва Днепр-1 включил скорости и довел счет до разгромного.

На 51-й минуте Назаренко с фланга сместился в штрафную и попытался выполнить прострел. Но на его стал подкат от Дубко. Однако игрока "моряков" постигла неудача. Мяч от рикошета направился в сетку ворот хозяев – 0:2.

Видео автогола Дубко

Уже через 10 минут подопечные Игоря Йовичевича забили в третий раз. Кравченко с фланга подал в штрафную, где самым ловким оказался Адамюк, который боковыми ножницами сделал счет 0:3.

Шедевр Адамюка: смотрите видео