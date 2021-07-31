Чорноморець – Дніпро-1 0:3

Голи: Пихальонов, 40, Дубко, 51 (авт.), Адамюк, 61

Команди грали лише на перемогу, яка могла стати першою для обох клубів у новому сезоні. Вже на 13-й Чуже міг змінювати нулі на табло. Але його удар впритул воріт заблокував Кадірі.

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Вже через декілька хвилин Маріо майстерно оброби передачі, але м'яч після його пострілу полетів вище воріт. Команди довго не могли створити момент.

Лише у середині тайму прокинувся Чорноморець. Але не зміг створити бодай чогось справді небезпечного.

У середині першої 45-хвилинки Назаранко пробив близько з 20 метрів – Кучерук продемонстрував свою майстерність. Відразу момент у Довбика. Але знову дива на заваді голу став воротар Чорноморця.

Знову активний Чуже взяв участь в атаці. Пихальонов обігрався у стіночку з Чуже та пробив з лінії штрафного майданчика. На 19-й хвилині Дубко збив Назаренка на лінії майданчика. Дніпро-1 отримало право на штрафний зі небезпечної позиції – "моряків" врятувала стійка після удару Довбика.

На 40-й хвилині Дніпро-1 нарешті розмочив нулі на табло. Чуже віддав у штрафний на Пихальонка, який впритул розстріляв ворота Чорноморця – 0:1.

Найкращі моменти першого тайму: відео

В одні ворота "моряків"

Команди пішли за на відпочинок за мінімальної переваги гостей. По перерві Дніпро-1 включив швидкості та довів рахунок до розгромного.

На 51-й хвилині Назаренко з флангу змістився до штрафного та спробував виконати простріл. Але на його став підкат від Дубка. Однак гравця "моряків" спіткала невдача. М'яч від рикошету попрямував у сітку воріт господарів – 0:2.

Відео автоголу Дубка

Вже через 10 хвилин підопічні Ігоря Йовічевіча забили втретє. Кравченко з флангу подав у штрафний, де найспритнішим виявився Адамюк, який боковими ножицями зробив рахунок 0:3.

Шедевр Адамюка: дивіться відео